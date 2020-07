Estate 2020: Auser, con “Dalla A alla Z” in rete l’elenco delle iniziative del volontariato e dei comuni a favore degli anziani

Tornata l’estate, ritorna anche il problema del caldo per tanti anziani. Si rinnova anche quest’anno sul sito dell’associazione Auser l’iniziativa “Dalla A alla Z”, l’elenco in ordine alfabetico delle attività messe in campo dal volontariato e dai Comuni per aiutare gli anziani a fronteggiare serenamente l’estate. Numeri verdi, sportelli, monitoraggio degli anziani fragili, attività di compagnia telefonica, iniziative di socializzazione, servizi di consegna di spesa e farmaci, servizi di trasporto. Tutto in sicurezza e nel rispetto delle regole anti Covid. Da Aosta a Trani, passando per Bologna, Ferrara, Roma, l’elenco dalla A alla Z di facile consultazione viene aggiornato costantemente.