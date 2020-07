Non profit: Fondazione Crt, per sostenere la ripartenza erogati 4 milioni per 336 progetti del territorio

La Fondazione Crt di Torino ha assegnato 4 milioni di euro a 336 progetti del territorio per la ripartenza nella fase 3: sono i risultati della prima sessione 2020 delle richieste ordinarie di contributi – cioè quelle che non fanno riferimento a bandi specifici – presentate da enti non profit attivi in Piemonte e Valle d’Aosta.

In particolare, per l’area Welfare e territorio la Fondazione Crt ha deliberato 146 contributi per oltre 1,3 milioni di euro a sostegno di una pluralità di interventi. Tra questi, numerose iniziative di volontariato come il progetto “800.767.800 numero verde anziani – Emergenza Covid-19” dell’Associazione uscire insieme Onlus Cuneo per il supporto psicologico alle fasce più fragili e l’iniziativa “Cittadini digitali: percorsi di autonomia e protagonismo sul territorio” della cooperativa sociale Orso di Torino. Per l’area Ricerca e istruzione sono stati approvati 120 contributi per oltre 2,1 milioni di euro. Nel campo Arte e cultura, infine, sono stati 70 i contributi per complessivi 609mila euro.

“Accanto agli interventi messi prontamente in campo per far fronte all’emergenza sanitaria – dice il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia –, continuiamo a sostenere tutte quelle iniziative e quei soggetti che, seppur messi a dura prova durante il lockdown, rappresentano l’ossatura del tessuto sociale e culturale dei territori di riferimento, contribuendo alla tenuta stessa delle comunità”.