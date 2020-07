Incidenti sul lavoro: Cartello sociale Agrigento, “morte di Cusmano notizia drammatica, sicurezza diritto da garantire a ogni costo”

“Una notizia drammatica colpisce la città di Favara e l’intera provincia di Agrigento, l’incidente mortale in cui ha perso la vita Giovanni Cusumano. Ancora una morte sul lavoro”. Lo scrive in un comunicato il Cartello sociale della provincia di Agrigento ricordando Cusumano che ha perso la vita travolto dall’escavatore sul quale si trovava e che si è rovesciato sul suo corpo senza dargli scampo. “Sono tragedie di cui non vorremmo mai leggere, che ci addolorano e ci fanno rabbia. La sicurezza sul posto di lavoro è un diritto che deve essere garantito ad ogni costo, non dobbiamo essere mai stanchi di rivendicarla e pretenderla”. Il Cartello sociale della provincia di Agrigento esprime “il più sentito cordoglio alla famiglia di Giovanni Cusumano e a tutta la comunità favarese e si stringe alla famiglia con un abbraccio per il loro profondo dolore”.