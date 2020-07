Diocesi: mons. Pappalardo (amm. apostolico Siracusa), “grazie per avermi sostenuto con l’affetto e la preghiera”

“Io credo che questo momento sia veramente un momento di Grazia del Signore. Ringrazio con sincerità tutti. La comunità dei fedeli è la Chiesa e ognuno di noi porta un carisma, un dono dello Spirito porta un servizio da espletare per la crescita di tutto il popolo di Dio”. Lo ha detto oggi l’amministratore apostolico di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo, alla presenza di alcuni presbiteri e laici della Curia, in occasione dell’annuncio della nomina ad arcivescovo di Siracusa di don Francesco Lomanto. “Grazie perché mi avete sostenuto con la preghiera, grazie per l’affetto che mi avete dimostrato. Grazie perché abbiamo lavorato insieme”, ha aggiunto il presule, ricordando che il suo ministero episcopale è cominciato l’8 novembre 2008.

Nelle sue parole la volontà di “continuare a servire questa comunità fino alla presa in possesso del nuovo arcivescovo con la nomina che ho ricevuto dalla Congregazione per il Clero con la quale vengo costituito amministratore apostolico in questa sede vacante. Preghiamo insieme per il nuovo arcivescovo Francesco”.