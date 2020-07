Diocesi: Casale Monferrato, stasera presentazione di “Essere felici è possibile”, ultimo libro di mons. Pacomio

Verrà presentato questa sera, a Casale Monferrato, il volume “Essere felici è possibile” (Edizioni Dehoniane) scritto dal vescovo emerito di Mondovì, mons. Luciano Pacomio.

Nel libro, “con uno stile personale e avvincente – spiega la nota di presentazione – il vescovo Luciano Pacomio propone una riflessione sapienziale suddivisa in tre parti: ‘All’alba’, ‘In cammino’, ‘Meriggio’. Una riflessione sulle cose della vita attraverso una lettura spirituale, biblica e di grande attenzione all’umano che affronta temi di carattere esistenziale: il senso del vivere, della nascita e del morire; la riconoscenza e la gioia nelle relazioni e negli accadimenti quotidiani”.

La serata è organizzata nell’ambito di Cantiere Speranza, il ciclo di appuntamenti promosso da diversi Servizi pastorali della diocesi di Casale Monferrato. Ad ospitarla sarà, dalle 21, la chiesa di Sant’Antonio dando di fatto avvio all’utilizzo dell’edificio di culto anche come auditorium da parte della diocesi dopo la chiusura del convento retto fino alla fine dello scorso anno dai Frati minori della Provincia Sant’Antonio.

L’introduzione sarà affidata al vicario generale della diocesi, don Giampio Devasini, e nel corso dell’incontro verranno eseguiti all’organo brani del maestro Giovanni Parissone – di origini villanovesi come per Pacomio – a cura di Mattia Rossi e altri interventi musicali a cura di Manuele Barale.