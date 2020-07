Consiglio europeo: Michel, invito al summit del 17-18 luglio. “Duro lavoro e volontà politica per un accordo. Ora è il momento”

Photo SIR/UE

“Venerdì, per la prima volta dall’inizio della crisi Covid-19, potremo incontrarci di nuovo qui a Bruxelles. La pandemia ha causato molte vittime in tutta Europa e ha inferto un duro colpo alle nostre economie e società. Continua ad avere un impatto sulle nostre vite. Tutti i nostri sforzi devono concentrarsi sulla costruzione di una ripresa sostenibile. A tal fine, il nostro incontro di questa settimana sarà dedicato al Quadro finanziario pluriennale e al Recovery Plan”. Lo si legge nella lettera di invito del presidente Charles Michel ai membri del Consiglio europeo in vista della riunione del 17-18 luglio. Il summit si terrà in presenza e non più in videoconferenza. “Dal nostro ultimo vertice di giugno abbiamo lavorato intensamente con tutti voi e abbiamo preso debitamente nota delle vostre preoccupazioni. Su tale base ho avanzato una proposta per affrontare le principali difficoltà e costruire ponti tra le diverse posizioni”, scrive Michel. “Trovare un accordo richiederà duro lavoro e volontà politica da parte di tutti. Ora è il momento. Un accordo è essenziale”. Il presidente del Consiglio europeo specifica: “Dovremo trovare soluzioni praticabili e raggiungere un accordo, per il maggior beneficio dei nostri cittadini”. L’incontro inizierà domani, alle 10, con il tradizionale scambio di opinioni con il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. A seguire le sessioni di lavoro.