Giffoni Film Festival: Gubitosi (direttore), “qui centinaia di migliaia di ragazzi hanno trovato la loro casa”

“Giffoni non si celebra, va vissuto”: lo ha dichiarato oggi il fondatore e direttore di Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, in occasione dell’apertura delle celebrazioni per i cinquant’anni di Giffoni, #Giffoni50. “Qui – ha proseguito – si genera l’energia che migliora il mondo. Qui si scoprono i valori dei luoghi comuni, delle periferie che entrano a far parte, a pieno titolo, della grande bellezza italiana. Qui si è immensamente felici e questo è il tema dominante di una grande sinfonia che, pur se generata nella più assoluta anomalia, ha saputo conquistare, con la sua stranezza, tempo, spazio, posizioni, fino a camminare nelle strade del mondo e ad essere riconosciuta per i suoi valori”.

Gubitosi ha ricordato: “Centinaia di migliaia di ragazzi hanno trovato, in questo piccolo puntino del mondo (Giffoni Valle Piana, ndr) la loro casa, il luogo dove conoscere, conoscersi, apprezzare la bellezza delle culture diverse, le vere amicizie, la forza dell’accoglienza e della diversità, esprimersi liberamente, essere ascoltati, poter interagire con tutti, senza distinzioni alcune, con i grandi della terra, con Premi Oscar e Premi Nobel, con quelle belle persone che sono i testimoni del nostro tempo. In un’epoca dove si dà poco conto alle giovani generazioni, in una società che a volte non riconosce i loro linguaggi e non dà la possibilità di potersi esprimere nei sentimenti, nel lavoro, nelle prospettive. Più volte bollati come incapaci o bamboccioni, qui a Giffoni trovano la lettura particolare della propria esistenza, quei ritmi che conosciamo meglio di altri. Qui trovano anche possibilità di lavoro e motivazioni che arricchiscono il loro futuro cammino”.

“Ho lasciato per ultimo – ha concluso Gubitosi – una riflessione su questo tempo che tutti stiamo vivendo. Nel più assoluto rigore sanitario, come avete avuto modo di verificare e in una geometria creativa completamente nuova, Giffoni si farà e saprà essere capace, in un modo diverso, di riprodurre quelle emozioni che tutti conosciamo”.

Alla fine della cerimonia di apertura di #Giffoni50 Gubitosi ha guidato i rappresentanti istituzionali nella visita di una mostra, ospitata in una delle sale espositive della Multimedia Valley, dedicata alla storia del Festival.