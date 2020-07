Coronavirus Covid-19: Venezia, riapre la Ca’d’Oro con nuovi orari e percorsi in sicurezza

A Venezia, dopo mesi di chiusura per l’emergenza sanitaria Covid 19 e dopo le frequenti chiusure obbligate dello scorso anno per l’emergenza acqua alta, la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro riapre le sue porte al pubblico con nuovi orari e un percorso studiato per la massima sicurezza della visita.

Non si sono in realtà fermati mai, durante i mesi scorsi, gli interventi di manutenzione e restauro che hanno coinvolto le ditte specializzate, impegnate in attività di salvaguardia e messa in sicurezza degli apparati lapidei e sculture della corte interna, sommersa dalle acqua alte dell’autunno scorso e gravemente danneggiata. Ma ora il pubblico potrà finalmente accedere, ancorché in modalità contingentata, agli spazi suggestivi di uno dei Palazzi più celebri sul Canal Grande e a una parte importante delle ricche collezioni d’arte della Galleria.

Il lungo “pòrtego” del primo piano, inclusa la Cappella del Mantegna, la loggia corrispondente sul Canal Grande e la corte monumentale col suo celebre mosaico pavimentale e la vera da pozzo rinascimentale di Bartolomeo Bon, saranno di nuovo visitabili con un percorso predisposto nel pieno rispetto del distanziamento e di tutte le norme prescritte dalla normativa vigente, con un biglietto ridotto di 6 euro, fatte salve le gratuità e riduzioni di legge (2 euro per i giovani tra i 18 e i 25 anni, gratuito per i minori di 18 anni). Info e orari sul sito.