Egitto: Chiese copte, allarme per “false Bibbie” e “falsi Vangeli” contrari alla fede cristiana

I portavoce della Chiesa copta ortodossa e della Chiesa copta cattolica hanno entrambi espresso preoccupazione per la crescente diffusione gratuita di volumi tra la popolazione, caratterizzati da titoli che richiamano il Vangelo o la Bibbia, ma i cui contenuti appaiono del tutto incompatibili con le verità di fede riportate nell’Antico e nel Nuovo Testamento. Lo riferisce Fides. Il sacerdote copto ortodosso Boutros Halim, portavoce della Chiesa copta ortodossa, ha denunciato la crescente diffusione di libri ingannevoli, che cercano di attirare l’attenzione del lettore inserendo sulla copertina il titolo “Autentico Vangelo di Cristo”, chiedendo alle autorità competenti di intervenire per bloccare il traffico di tali opere volte a confondere i credenti e a creare ulteriori spunti di tensione sociale. Padre Halim ha anche invitato tutti a scegliere Bibbie e Vangeli stampati e diffusi dalle imprese editoriali autorizzate, come la Casa della Bibbia. Il portavoce della Chiesa copta ortodossa ha denunciato la massiccia diffusione di testi attraverso le reti sociali digitali, che dietro titoli misticheggianti nascondono vere e proprie contraffazioni dei testi biblici e dei Vangeli. Alcuni di questi testi, in particolare, si spacciano come versioni “autentiche” della “dottrina degli apostoli” o si propongono come “letture mistiche” del Vangelo di Giovanni. Analoghe messe in guardia sono state espresse di recente anche dal vescovo Hani Bakhoum Kiroulos, responsabile delle comunicazioni della Chiesa copta cattolica.