Diocesi: mons. Cevolotto nominato vescovo di Piacenza-Bobbio. Mons. Ambrosio, “lo accogliamo con grande gioia”

“Al caro fratello vescovo Adriano va il saluto mio personale, insieme a quello dei sacerdoti e diaconi, dei membri della vita consacrata, dei fedeli della comunità ecclesiale e di tutti i cittadini di Piacenza e del territorio diocesano. Lo accogliamo con grande gioia e gli diciamo: ‘Benvenuto nel nome del Signore”. Da questo momento gli garantiamo la nostra quotidiana preghiera per sostenerlo nella missione che il Signore Gesù, Pastore dei pastori, ha affidato alla Chiesa, mandata ad annunciare e testimoniare l’amore di Dio che vuole salvi tutti gli uomini. Gli assicuriamo la nostra disponibilità a lavorare con lui per l’importante missione di pastore di questa Chiesa”. Sono le parole con cui mons. Gianni Ambrosio, già vescovo di Piacenza-Bobbio e ora amministratore apostolico della diocesi, ha annunciato questa mattina dalla cattedrale la nomina da parte di Papa Francesco del nuovo vescovo, mons. Adriano Cevolotto, già vicario generale della diocesi di Treviso.

“In questo periodo così tribolato a causa della pandemia i piacentini hanno saputo dimostrare una grande solidarietà e una straordinaria generosità che sono le premesse per una rigenerazione della vita della nostra comunità”, ha proseguito mons. Ambrosio. “L’avvicendamento di un pastore è come un nuovo inizio, è l’occasione di una rinnovata disponibilità alla volontà del Signore e alla crescita di appartenenza alla Chiesa diocesana, con la partecipazione convinta da parte di ogni fedele alla vita della comunità”.