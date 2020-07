Omotransfobia: Pro Vita & Famiglia, in piazza Montecitorio contro il ddl Zan-Scalfarotto

foto SIR/Marco Calvarese

Qualche centinaio di persone sono scese oggi pomeriggio in piazza Montecitorio, per manifestare contro il ddl Zan-Scalfarotto sull’omotransfobia, il cui testo unificato è stato adottato martedì in commissione Giustizia alla Camera. Cartelli in mano e al grido “libertà”, il gruppo ha affollato pacificamente lo spazio davanti alla Camera dei deputati per un flash mob organizzato Pro Vita & Famiglia e guidato dal presidente Toni Brandi. Un appuntamento svoltosi in modo ordinato, distratto in parte dalla presenza di alcuni parlamentari che hanno rubato la scena, su tutti Matteo Salvini e Giorgia Meloni.