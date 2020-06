Servizio civile universale: Cnesc, “potenziamento presente su tutti i piani, ora dargli seguito”

“Il potenziamento del Servizio civile universale è oramai presente in tutti i documenti ufficiali, dal programma di Governo oggetto degli Stati generali al Piano Colao. Questi passaggi hanno coinciso con la scadenza del deposito, da parte degli enti accreditati, dei programmi per il prossimo bando giovani che speriamo sia pubblicato entro il 2020”. Lo rileva la Cnesc, durante l’assemblea, riunitasi per la prima volta dopo la pandemia in modalità web. “Il dato più rilevante che emerge dalla prima sintesi quantitativa del Dipartimento è che sono stati depositati programmi e progetti per un totale di 67.095 opportunità per i giovani, con un aumento di alcune migliaia di posti rispetto al 2019”. Un risultato “molto positivo”, che “manifesta l’importanza che le organizzazioni accreditate riconoscono al servizio civile per poter contribuire alla vita del nostro Paese”. In totale quindi le organizzazioni socie della Cnesc mettono a disposizione quasi 25.000 posti, ben 3.800 in più del 2019, pari al 37% dell’offerta da parte degli enti accreditati. “Adesso si apre la fase della valutazione e applicazione griglia punteggi. Territorio nuovo anche per il Dipartimento, sul quale la dotazione economica del Fondo per il 2020 farà la differenza fra un bagno di sangue oppure una prima sperimentazione anche di apprendimento sia per le organizzazioni che per il Dipartimento stesso”. La certezza dell’organizzazione è che “nei giorni in cui la Camera del deputati esamina il Decreto Rilancio, assieme al Governo, i gruppi parlamentari possono dare concretezza da subito al potenziamento del Servizio civile universale”.