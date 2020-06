Consiglio europeo: von der Leyen su Next Generation Eu. “Siamo nel mezzo di una profonda recessione e non possiamo perdere tempo”

“Siamo nel mezzo di una profonda recessione e non possiamo perdere tempo; bisogna porre la nostra ripresa economica e sociale su basi solide”. Lo ha dichiarato Ursula von der Leyen al termine del Consiglio europeo di oggi. “La Commissione ha presentato un piano per fare proprio questo. Si chiama Next Generation Eu. Insieme a un Qfp rafforzato, fornirà i mezzi necessari – 1.850 miliardi di euro – e la giusta attenzione a una ripresa verde, digitale e resiliente per aiutare l’Unione europea, i suoi cittadini e le sue imprese a emergere più forti dalla crisi”. I leader “hanno concordato all’unanimità che la gravità di questa crisi giustifica una risposta comune ambiziosa. Sono stata anche felice di sapere che molti leader hanno sottolineato che dobbiamo fare tutto il possibile per raggiungere un accordo presto in seno al Consiglio europeo prima della pausa estiva”. “Naturalmente, le discussioni hanno anche mostrato differenze di opinione su varie questioni, ad esempio sulle dimensioni complessive del Next Generation Eu, sull’equilibrio tra sovvenzioni e prestiti e sulle risorse proprie. È assolutamente legittimo discutere di tutte queste questioni e ho spiegato ai leader la linea della Commissione su ciascuna di esse. Sono sicura che su questi punti possiamo raggiungere un consenso, a condizione che non perdiamo di vista il quadro generale”.