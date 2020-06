Coronavirus Covid-19: Pro Vita & Famiglia, prosegue #Attiviamociperilbenecomune. Distribuiti alimenti a 50 famiglie bisognose

L’iniziativa di solidarietà #Attiviamociperilbenecomune, promossa dall’associazione Pro Vita & Famiglia, prosegue anche dopo l’emergenza coronavirus “perché si è creata una nuova emergenza: la fame e la povertà”, si legge in un comunicato dell’associazione che informa di avere già speso circa 45mila euro in fornitura cibo, medicine e altri beni di prima necessità mediante i volontari sul territorio. “Noi alla politica degli ‘annunci’ e delle ‘promesse’, preferiamo la politica dell’impegno concreto: aiutando concretamente le famiglie e le persone indigenti”, ha affermato oggi il presidente di Pro Vita & Famiglia Toni Brandi, nel giorno di consegna di pacchi di spesa a famiglie bisognose romane, avvenuta alle 10 nella sede della Onlus. “Pro Vita & Famiglia Onlus – ha specificato il vice presidente Jacopo Coghe – ha donato oggi beni di prima necessità indispensabili per aiutare 50 famiglie bisognose e in seria difficoltà a Roma”. “Non ci fermeremo qui, ma proseguiremo rispondendo alle tante segnalazioni che ci stanno arrivando”.