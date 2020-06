Diocesi: Caltanissetta, ricevute in dono 200mila mascherine dall’ambasciata di Taiwan presso la Santa Sede

Il consigliere dell’ambasciata di Taiwan presso la Santa Sede ha consegnato al vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto, 200.000 mascherine chirurgiche, dono del Governo e del popolo di Taiwan, che saranno distribuite, attraverso la Caritas, a tutte le parrocchie della diocesi e a tutte le diocesi siciliane.

Il consigliere Paco, giunto appositamente da Roma, ha presentato ufficialmente il dono: “Con questa donazione il popolo e il governo di Taiwan desiderano esprimere il loro apprezzamento per il contributo offerto dalla Chiesa cattolica e sono particolarmente grati alla diocesi di Caltanissetta, che ha fornito il contributo per la costruzione di due chiese per gli aborigeni, e a padre Calogero Orifiamma, missionario da oltre 20 anni, impegnato ad assistere i bambini delle aree rurali di Taiwan e a promuovere la loro istruzione”. Poi, il grazie del vescovo Russotto: “Siamo una delle diocesi più a Sud d’Italia – ha detto – e siamo una diocesi piccola. Nelle classifiche economiche, della ricchezza, del benessere, noi siamo sempre all’ultimo posto in Italia, però purtroppo non c’è la classifica per l’intelligenza, la carità e per il cuore grande, perché saremmo al primo posto. Questa piccola diocesi ha un cuore grande”. “Adesso queste mascherine noi le divideremo in tutte le parrocchie di tutti i paesi e una parte abbiamo pensato di darla alle Caritas delle altre 17 diocesi di Sicilia: così la più piccola aiuta i più grandi. E questo grazie a Taiwan”.