Coronavirus Covid-19: Casellati, “presto aiuti agli italiani o sarà crisi irreversibile”. “Puntiamo sulle donne per la ripresa del Paese”

(Foto: Senato della Repubblica)

“In questi giorni ci sono stati momenti difficili e di forti tensioni a Palazzo Madama. Ma questo è niente di fronte ai troppi disagi che i cittadini stanno vivendo per la crisi economica causata dalla pandemia. Ogni giorno mi giungono messaggi disperati di famiglie e imprese che chiedono lavoro, lavoro, lavoro e non mero assistenzialismo”. Lo dichiara il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

“Mettiamo subito soldi in tasca agli italiani”, l’appello della seconda carica dello Stato, secondo cui ciò deve avvenire per le “donne in particolare che hanno subito il peso maggiore dell’emergenza sanitaria tra figli, anziani, casa e professione”. “Lo hanno affrontato con capacità e sacrificio”, il tributo di Casallati, che esorta: “Puntiamo sulle donne per la ripresa economica del nostro Paese”. “Facciamo presto, diamo risposte o la crisi sarà irreversibile”, conclude la presidente del Senato.