Diocesi: Altamura, stamani la Messa crismale presieduta dall’arcivescovo Ricchiuti nel santuario di Maria Ss. del Buoncammino

Sarà celebrata stamani, alle 10, la Messa crismale, nella diocesi di Altamura, presieduta dall’arcivescovo, mons. Giovanni Ricchiuti, nel Santuario Maria Ss. del Buoncammino. La celebrazione si svolgerà, in seguito al rinvio per l’emergenza sanitaria, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, giornata di santificazione sacerdotale, con la consacrazione degli oli santi. I fedeli avranno la possibilità di seguire il rito religioso in diretta tv o in streaming sintonizzandosi su Canale2 (ch 114 o 71) e/o su TeleMajg (ch 97 o 884).

Nel corso della Messa, i presbiteri rinnoveranno le promesse, emesse il giorno dell’ordinazione sacerdotale, di eterna fedeltà a Cristo e al ministero loro affidato, di obbedienza al vescovo e di piena disponibilità al servizio del popolo di Dio. A seguire, avrà luogo la benedizione degli oli santi. Per contingentare le presenze nel santuario, secondo la disponibilità degli spazi e al fine di celebrare nella massima sicurezza, l’Ufficio liturgico diocesano ha adottato le seguenti misure: parteciperanno alla celebrazione i sacerdoti (diocesani e religiosi), i diaconi, i seminaristi, una rappresentanza delle religiose (una per ogni casa religiosa), una consacrata dell’Ordo Virginum (in rappresentanza delle consacrate secolari) e i membri del Consiglio pastorale diocesano (in rappresentanza dei fedeli laici).