Papa Francesco: “da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità”

“Oggi, Giornata per l’eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, ricordiamo che la donna racchiude in sé la custodia della vita, la comunione con tutto, il prendersi cura di tutto. Da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità”. Questo il tweet pubblicato oggi da Papa Francesco.

June 19, 2020