Comunicazioni sociali: diocesi lombarde, domani al via il percorso di formazione “Pastorale digitale?”. 200 iscritti

Prende avvio domani, sabato 20 giugno, il percorso di formazione “Pastorale digitale?” rivolto a coloro che il Direttorio delle comunicazioni sociali definisce “Animatori della cultura e della comunicazione”, ovvero gli operatori pastorali che si occupano della comunicazione nelle comunità cristiane. Il percorso – che conta 200 iscritti – è organizzato e curato dagli Uffici comunicazioni sociali delle diocesi della Lombardia e intende offrire tre livelli di approfondimento. “Il primo, di carattere più fondativo, è quello che si svolge nei mesi di giugno e luglio – si legge in chiesadimilano.it – affrontando i cambiamenti che l’universo della comunicazione digitale ha portato nelle nostre vite, domandandoci quale metodo assumere per affrontare l’annuncio del Vangelo nel web e guardando ad alcune esperienze virtuose messe in campo dalle comunità cristiane, in particolare in questi mesi di pandemia”. Nei mesi di settembre e ottobre invece “si passerà ad affrontare tematiche più specifiche e tecniche con due percorsi, uno base e uno avanzato, su social, cura dell’immagine e gestione dello streaming”. Il percorso è proposto in modalità a distanza con lezioni fruibili on demand tramite Youtube, “in modo tale che ognuno possa guardarli comodamente, cui seguono gli incontri in videoconferenza al sabato mattino a piccoli gruppi accompagnati da diversi tutor”. Qui una presentazione: