Rifugiati: Oms, venerdì 26 giugno presentazione della guida tecnica “Strategie e gli interventi per la prevenzione e la risposta alla violenza e agli infortuni”

Venerdì 26 giugno, alle ore 12, presso l’auditorium del Ministero della Salute a Lungotevere Ripa, 1 (Roma), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della guida tecnica dell’Oms sulle “Strategie e gli interventi per la prevenzione e la risposta alla violenza e agli infortuni tra i rifugiati e i migranti”. Il documento è stato elaborato dall’Inmp (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà), in qualità di Centro collaboratore dell’Oms, insieme ad esperti dell’Oms.

All’incontro interverranno la sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa, la direttrice generale dell’Inmp Concetta Mirisola, il direttore sanitario dell’Inmp Gianfranco Costanzo, il direttore del Programma globale sulla salute e sulla migrazione dell’Oms Santino Severoni e, in collegamento telematico da Copenaghen, il referente del Programma per la regione europea Jozef Bartovic.