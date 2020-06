Coronavirus Covid-19: Acireale, domani la presentazione della raccolta di poesie “Non vedo l’ora” sulla vita durante il lockdown

Domani, sabato 20 giugno, alle 11, nel palazzo vescovile di Acireale si terrà la conferenza stampa di presentazione del testo “Non vedo l’ora”, una raccolta di poesie, edita da La Voce dell’Jonio. Sono stati numerosi gli scrittori che hanno aderito all’iniziativa. Motivo di ispirazione, l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, e, quindi, la realtà giornaliera rivoluzionata per combattere e fermare il diffondersi dell’epidemia. Saranno presenti il direttore Giuseppe Vecchio (La voce dell’Jonio), gli organizzatori Rita Messina e Carmela Tuccari, e il vicario generale della diocesi, mons. Giovanni Mammino. L’iniziativa è stata ideata dall’associazione La Voce dell’Jonio, che pubblica dal 1958, anno della fondazione della omonima testata cattolica, oggi anche casa editrice, e dall’associazione di volontariato “Orazio Vecchio”.

La prima presentazione al pubblico si svolgerà martedì 23 giugno, alle 17.45, nel cortile dell’Istituto San Luigi di Acireale, in via Galatea, nel corso di un incontro organizzato rispettando le dovute precauzioni, nel rispetto della norme in atto per la sicurezza di tutti; la serata, che beneficia anche del sostegno del Centro di servizi per il volontariato etneo (Csve) e della Fondazione Maria Barbagallo, si concluderà con l’intervento del vescovo, mons. Antonino Raspanti.