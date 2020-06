Consiglio europeo: Sassoli, sulla Brexit avanti con i negoziati. “Pronti a un eventuale no deal”

“Per quanto riguarda le relazioni con il Regno Unito, il Parlamento ha adottato ieri la sua risoluzione con una maggioranza dell’81% dei suoi componenti. Il nostro messaggio, che ho trasmesso al primo ministro britannico, è chiaro: insisteremo per un accordo ambizioso, globale e completo, in linea con gli impegni congiunti assunti nella Dichiarazione politica”. Sassoli puntualizza questo argomento intervenendo al Consiglio europeo dinanzi ai 27 leader Ue. “Riteniamo che questo sia il miglior risultato possibile per entrambe le parti e, nonostante il poco tempo a disposizione, con buona volontà e determinazione è ancora realizzabile. Riponiamo piena fiducia nel nostro negoziatore Michel Barnier. Ho anche sottolineato al primo ministro che la Dichiarazione politica, accuratamente negoziata da entrambe le parti, costituisce le fondamenta su cui dobbiamo costruire un accordo. Non vi è alcuna possibilità, ma nemmeno alcuna ragione, per rinegoziare o rimettere in discussione quella Dichiarazione”. “Dobbiamo essere ottimisti, ma anche realisti e farci trovare pronti ad un eventuale no deal”. In conclusione: “Siamo alla vigilia di scelte importanti. Ci auguriamo che i governi dimostrino, nei confronti delle proposte della Commissione, lo stesso incoraggiamento manifestato dal Parlamento”.