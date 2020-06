Australia: Chiesa cattolica, rimandato di un anno il quinto Concilio. A ottobre 2021 la plenaria a Adelaide e a luglio 2022 l’assemblea a Sydney

Doveva cominciare a ottobre 2020 il quinto Concilio della Chiesa cattolica australiana, ma, a motivo della emergenza Covid-19, le due assemblee plenarie sono state rimandate esattamente di un anno, a ottobre 2021 (Adelaide, 3-10 ottobre) e a luglio 2022 (Sydney, 4-9 luglio). Questo cammino della Chiesa australiana è iniziato nel 2018, con una fase di “ascolto e dialogo” a cui hanno partecipato 222mila persone. Nel tempo dell’“ascolto e discernimento” è stato steso un documento tematico che servirà da base per la discussione assembleare, dal titolo “Come Dio ci chiama a essere Chiesa centrata su Cristo in Australia che sia missionaria ed evangelizzatrice?”. Nel mese di marzo sono anche stati resi noti i nomi dei 250 delegati che parteciperanno all’Assemblea. “La modifica di un anno alla nostra linea temporale iniziale concede a ciascuno di noi l’opportunità di un periodo di discernimento individuale e collettivo verso la prima assemblea più esteso di quanto altrimenti avremmo avuto”, ha commentato l’arcivescovo Timothy Costelloe, presidente del Concilio plenario. Per Lana Turvey-Collins, che affianca il vescovo come “facilitatrice” del Concilio, “il tempo e lo spazio tra oggi e la prima assemblea consentono una riflessione, un dialogo e un discernimento più approfondito su come tutti noi siamo stati colpiti dai recenti eventi globali”.