Scuola: Conte ai maturandi, “tirate fuori il meglio che è in voi, perché dovrete essere i protagonisti di un’Italia migliore”

“Tirate fuori il meglio che è in voi, perché dovrete essere i protagonisti di un’Italia migliore”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è rivolto ai maturandi, in un posto pubblicato ieri sera su Facebbok, facendo “un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi” che a partire da oggi “affronteranno la prova orale dell’esame di maturità”.

Martedì 16 giugno 2020