Argentina: fra Mamerto Esquiú verso la beatificazione dopo approvazione da parte di Congregazione cause santi di una guarigione miracolosa attribuita a sua intercessione

La Commissione dei cardinali e vescovi della Congregazione per le cause dei santi ha approvato la guarigione miracolosa attribuita all’intercessione del venerabile servo di Dio argentino fra Mamerto Esquiú. Si tratta di un nuovo passo verso la sua beatificazione e non resta ora che attendere che Papa Francesco firmi il decreto corrispondente, come rende noto in un comunicato, ripreso dall’agenzia Aica, la Provincia francescana dell’Assunzione della Beata Vergine del Río de la Plata. Il miracolo in oggetto riguarda “la guarigione, scientificamente inspiegabile, di una ragazza che soffriva di osteomielite”, La Commissione teologica della Congregazione per le cause dei santi aveva già dato parere positivo lo scorso 24 aprile.

Il frate minore, nell’Ottocento, portò un singolare contributo alla convivenza e alla concordia sociale, tanto da essere eletto deputato nella sua provincia il Catamarca. Nel 1880, tre anni prima della morte, fu nominato vescovo di Cordoba.