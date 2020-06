Politica internazionale: “Un ponte per”, nel pomeriggio incontro su Medio Oriente e Nord Africa

Un incontro sulle trasformazioni in corso degli scenari internazionali, con un focus particolare sul Medio Oriente e sul Nord Africa. A promuoverlo per oggi, mercoledì 17 giugno (alle 18), in diretta Facebook sulla propria pagina è l’ong “Un ponte per” (Upp). Interverranno i co-presidenti di Upp, Angelica Romano e Alfio Nicotra, Fabio Alberti, fondatore di Upp, Marina Calculli, docente di Politica e relazioni internazionali all’Università di Leiden, e Gennaro Gervasio, docente di Storia e politica del Medio Oriente e Nord Africa all’Università Roma Tre. Il prossimo anno, inoltre, “Un ponte per” celebrerà i 30 anni dalla sua fondazione. L’ong invita tutta la comunità di soci e attivisti “a partecipare a un ampio confronto per creare un nuovo documento programmatico 2020-2023 alla luce dei mutamenti geopolitici, sociali e culturali, non ultima la pandemia che ci costringe a pensare nuovi modelli di attivismo, solidarietà e cooperazione”. Info su www.unponteper.it.