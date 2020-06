San Benedetto patrono d’Europa: Roma, l’11 luglio il card. Bassetti celebra una Messa per “la rinascita del Paese”

Una Messa per “la rinascita del Paese”, nella festa di san Benedetto, patrono d’Europa. La celebrerà il presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, sabato 11 luglio, alle 18, a Roma, nella chiesa di Santa Cecilia in Trastevere. Alla celebrazione sono invitati, in particolare, i laici delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti ecclesiali. Al termine della Messa, sarà letta la preghiera a san Benedetto per la rinascita dell’Italia e dell’Europa. Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno destinate alle opere di sostegno sociale della Caritas italiana. Tra gli organizzatori, Azione Cattolica, Agesci, Scienza e Vita e il Forum delle associazioni familiari.