Educazione alla pace: Rondine Cittadella della pace, oggi l’incontro “Voices for the Caucasus”

Si intitola “Voices for the Caucasus” il titolo del quinto e ultimo incontro dell’iniziativa Rondine World Room, il ciclo di incontri promosso da Rondine Cittadella della Pace in diretta streaming nato con l’obiettivo di promuovere un confronto diretto tra esponenti della diplomazia ufficiale e i giovani della World House che si stanno formando come futuri leader di pace. Tema centrale sarà l’esercizio della leadership giovanile nel mondo post-pandemico attraverso nuovi punti di vista che, affermano da Rondine, “allargano l’orizzonte a nuove aree geografiche tendendo verso un’analisi globale che anticipi i nuovi conflitti che stanno nascendo a livello politico, sociale ed economico per individuare nuove strade per trasformarli creativamente”. L’appuntamento è per oggi, mercoledì 17 giugno, dalle 18 alle 19 italiane in streaming sulle pagine Facebook di Rondine (It) e Rondine International Peace Lab (En). Interverranno: Garen Nazarian, ambasciatore d’Armenia presso la Santa Sede, e Konstantine Surguladze, ambasciatore di Georgia in Italia. Per gli studenti di Rondine interverrà Radima, inguscia, oltre a Gaga, georgiano e Larisa, Armena, alunni di Rondine affiliati a Rondine International Peace Lab. L’evento sarà moderato da Daniel Rothbart, George Mason University.