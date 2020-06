Brasile: morto ieri a 75 anni il vescovo salesiano di Penedo Valerio Breda, originario della diocesi di Vittorio Veneto

È scomparso improvvisamente ieri a Maceió, per una reazione allergica intensa, conseguenza di un’insufficienza renale, all’età di 75 anni, dom Valerio Breda, vescovo di Penedo, in Brasile (Stato dell’Alagoas). Mons. Breda, salesiano, era nato a San Fior di Sotto, in provincia di Treviso e in diocesi di Vittorio Veneto, ed era stato ordinato sacerdote, nel 1983. Missionario in Brasile dal 1983, fu consacrato vescovo a Recife nel 1997.

In una nota la regione Nordest2 della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile viene messa in luce la generosità di dom Breda, nel suo servizio pastorale. Il vescovo, le cui condizioni apparivano compromesse in seguito a un ictus, era risultato negativo al Covid-19. Le esequie, senza la presenza di fedeli, si sono già tenute ieri.

Martedì 23 giugno, alle 18.30, il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo, celebrerà una messa di suffragio nel suo paese natale.