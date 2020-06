Coronavirus Covid-19: #PreghiamoInsieme, le intenzioni dei lettori per il rosario da Matera pubblicate sulla pagina Facebook del Sir

La guarigione per chi ha contratto il virus per aiutare gli ammalati e poi la conversione dei cuori. Sono alcune delle più frequenti intenzioni di preghiera dei lettori del Sir, pubblicate sulla pagina Facebook dell’agenzia, in occasione del Rosario per l’Italia, organizzato dai media Cei: sarà recitato stasera, alle 21, dalla cattedrale di Maria Santissima della Bruna e Sant’Eustachio, a Matera. A guidarlo sarà l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo. “Maria, Madre di tutti noi, aiutaci a essere felici di ciò che abbiamo e di saper rivolgere il nostro cuore a chi soffre e a imparare a essere persone umane nell’accogliere il prossimo”, prega Gigliola Zanoni. Da Marisa Treglia l’affidamento alla Madonna di “tutto il mondo intero che sta soffrendo per via di questa pandemia”. Il pensiero di Daniele Carmine è anche “per i ragazzi che faranno gli esami di maturità”. E poi la preghiera “affinché torniamo presto alla normalità senza più distanze, mascherine e ogni altra restrizione”. Natalina Rullo supplica la Madre Celeste perché aiuti “tutti gli ammalati di Coronavirus nel mondo”. Salvatrice Chieffalo chiede aiuto per “chi ancora stenta a convertirsi”. La preghiera di Caterina Santelli invece è per Chiara, che ha contratto il Covid-19 per aiutare gli altri. E, ancora, Francesco Caputo che si rivolge alla Vergine chiedendole di “aprire i cuori e le menti di chi amministra la cosa pubblica”. “A nessuno manchi il necessario per vivere”. Nella preghiera di Pina Trapani la richiesta a Maria di proteggere “noi tutti in questo momento di incertezze” affinché “ci dia la gioia per una nuova rinascita spirituale e sociale”. “Regina della Pace, ti affido i cuori duri, radicati nelle proprie convinzioni”, è la preghiera di Mariella Coco. Infine, Franca Dioguardi prega così: “O Madonna della Bruna, liberaci dal Coronavirus, fa’ che in Italia e nel mondo intero possa sparire questo virus che ogni giorno miete tante vite umane”.

Coronavirus Covid-19: il 17 giugno alle 21 il Rosario dalla cattedrale di Maria Santissima della Bruna e Sant’Eustachio a Matera. Inviaci la tua preghiera, la pubblicheremo sui nostri canali#PreghiamoInsieme Pubblicato da SIR su Martedì 16 giugno 2020