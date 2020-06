Istruzione: Unesco, il 23 giugno Global Education Monitoring Report 2020 dedicato all’obiettivo 4 dell’Agenda 2030

Verrà lanciato il prossimo 23 giugno il Global Education Monitoring Report 2020 (Gem – Rapporto mondiale di monitoraggio dell’educazione) intitolato “Inclusion and education. All means all” (Inclusione e istruzione: tutto significa tutto), documento indipendente in materia di istruzione pubblicato dall’Unesco e dedicato ogni anno ad uno specifico tema. Uno strumento utile per monitorare i progressi riguardanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile Onu dell’Agenda 2030, con particolare riferimento all’obiettivo 4 che si occupa di garantire educazione di qualità, equa ed inclusiva per tutti. Quest’anno il report fornisce una panoramica sulle problematiche relative agli aspetti dell’inclusione nell’istruzione, con particolare attenzione agli esclusi dai processi educativi a causa della pandemia Covid-19. Nel soffermarsi sull’analisi delle cause che impediscono l’attuazione del diritto di tutti di poter accedere ai sistemi educativi, il rapporto lancia un appello ai Paesi affinché sia rivolta maggiore attenzione a chi viene lasciato indietro ed invia un messaggio particolare a coloro che stanno ricostruendo i propri sistemi scolastici dopo la pandemia.

Ad integrazione del database online sulle diseguaglianze educative (Wide), il Gem report lancia un nuovo strumento di monitoraggio (Scope) e presenta una nuova piattaforma online (Peer) nella quale saranno riportate leggi e politiche dei diversi Paesi in materia di inclusione ed istruzione. Il Report 2020 lancerà anche due rapporti regionali speciali prodotti in collaborazione con partner regionali che offriranno una fotografia dei processi inclusivi nei sistemi educativi dei paesi di America Latina, Caraibi, Europa centrale ed orientale, Caucaso e Asia centrale.