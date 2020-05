Vita e fragilità: Dicastero laici, famiglia e vita, on line un e-book per dire “Yes To Life!”

È disponibile gratuitamente on line, sul sito del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita e su quello della Libreria editrice vaticana, l’e-book che raccoglie gli atti del convegno internazionale “Yes to Life! Prendersi cura del prezioso dono della vita nella fragilità” a un anno di distanza dall’evento, che ha riunito all’Istituto Patristico Augustinianum circa 400 persone provenienti da 70 Paesi, coinvolgendo medici ed esperti delle cure perinatali e della psicologia familiare. L’intento – scrive nella presentazione dell’e-book il segretario del Dicastero, padre Alexandre Awi Mello – era offrire “un momento intenso di formazione e informazione scientifica e pastorale per l’accompagnamento delle coppie e delle famiglie che vivono l’esperienza della nascita di un figlio affetto da patologie congenite, presentando delle chiare alternative concrete all’aborto”. L’e-book si apre con il discorso che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti al convegno ricevendoli in udienza; seguono l’introduzione del prefetto del Dicastero, card. Kevin Farrell, e tutti gli interventi e le testimonianze nella lingua nella quale sono stati pronunciati. Per l’occasione il Dicastero ha confezionato anche uno showreel che consente di rivivere le parti salienti dell’iniziativa, che – spiega il sottosegretario del Dicastero, Gabriella Gambino – “continua ad avere risonanza, in diverse parti del mondo, mediante iniziative analoghe di formazione, accompagnamento e assistenza, ma anche concretizzandosi nell’attivazione di nuovi centri di comfort care perinatale”.