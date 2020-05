Coronavirus Covid-19: Cremona, gli operatori del carcere donano 4.150 euro all’Ospedale Maggiore

(foto Polizia Penitenziaria)

Gli operatori penitenziari del carcere di Cremona hanno organizzato una raccolta di fondi, raggiungendo la somma di 4.150 euro che, in accordo con la direttrice dell’istituto Rossella Padula, hanno voluto destinare all’Ospedale Maggiore perché possano essere usati per la gestione delle esigenze derivanti dalla fase 2 dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus Covid-19. L’iniziativa di solidarietà è partita spontaneamente dal reparto della Polizia penitenziaria, si legge sul sito istituzionale del corpo, allargandosi poi a tutto il personale in servizio nella casa circondariale che ha appoggiato l’idea iniziale di utilizzare la somma per l’acquisto di un ventilatore polmonare e quella successiva, visto il rientro dall’emergenza sanitaria, di lasciarli nella disponibilità del nosocomio lombardo per la gestione delle necessità di questi momenti.