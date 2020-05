Coronavirus Covid-19: Burundi, Missione salesiana al fianco di 65mila persone della parrocchia di Rukago

Un progetto per aiutare circa 65.000 persone della parrocchia di Rukago, in Burundi. A metterlo in campo la missione salesiana che ha lavorato a stretto contatto con l’Ufficio di pianificazione e sviluppo e la Procura missionaria di New Rochelle (New York, Usa). “La popolazione della parrocchia di Rukago è stata messa a dura prova dalla pandemia di Covid-19 – afferma all’agenzia salesiana Ans don Raphaël Katanga, economo della comunità salesiana di Rukago -; questo progetto beneficia circa 65.000 persone. In particolare abbiamo supportato alcune famiglie vulnerabili del gruppo indigeno che rischiavano di restare senza cibo a causa della limitata circolazione di merci e persone”. Grazie al progetto è stato possibile dotare di strutture per il lavaggio delle mani 8 chiese, 15 scuole e l’oratorio salesiano; inoltre, è stata realizzata un’accurata campagna di sensibilizzazione all’igiene personale.