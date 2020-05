Paolo VI: oggi la memoria liturgica. 100 anni fa l’ordinazione sacerdotale

La Chiesa celebra oggi la memoria liturgica di Paolo VI. Al secolo, Giovanni Battista Montini nasce a Concesio (Brescia) il 26 settembre 1897. Succede come Pontefice a Giovanni XXIII e non appena eletto dà idea di portare avanti il progetto iniziato dal Papa Buono: il Concilio Vaticano II. Il momento più difficile sarà quando dovrà decidere di mettere in pratica le decisioni prese dell’assise dei vescovi, fatica alla quale non si sottrarrà mai. Beatificato nel 2014, viene proclamato santo da Papa Francesco il 14 ottobre 2018. La sua memoria liturgica viene fissata oggi, 29 maggio, giorno in cui nel 1920, peraltro anno di nascita di un altro Papa santo Giovanni Paolo II, venne ordinato sacerdote, 100 anni fa. Il suo corpo è custodito nelle Grotte Vaticane e, oggi, a ricordarlo è stato il cardinale Angelo Comastri, durante la recita del Regina Coeli e del santo rosario: “Il 21 novembre 1964 i padri conciliari erano riuniti nella basilica di San Pietro, per la chiusura della terza sessione del Concilio. Paolo VI ebbe un’ispirazione e dichiarò: ‘La Madonna è madre della Chiesa’. Tutti i padri conciliari si alzarono in piedi e ci fu un applauso scrosciante”.