Coronavirus Covid-19: Save the Children, in Libano scuola a rischio abbandono per molti bambini a causa di pandemia e povertà

Molti bambini in Libano rischiano di abbandonare la scuola a causa della pandemia e della povertà. Lo rivela un sondaggio di Save the Children che ha coinvolto 137 giovani rifugiati libanesi, palestinesi e siriani tra i 12 e i 24 anni, fornendo una visione istantanea delle sfide da affrontare per stare al passo con l’istruzione. La quasi totalità dei minori (90%) dice che avrebbe bisogno di sostegno per comprare cibo. Secondo 4 ragazzi su 10 intervistati tra i 15 e i 18 anni, la situazione sta mettendo in pericolo la loro salute mentale. In Libano gli studenti entrano nel quarto mese di chiusura scolastica legata alla pandemia di Coronavirus e molti, rivela il sondaggio, non riescono a tenere il passo con il programma scolastico a causa di un apprendimento da remoto inaccessibile o inadeguato. Save the Children lancia l’allarme sul rischio per molti studenti di rinunciare alla propria istruzione, per la difficoltà di accesso all’apprendimento e perché molte famiglie sono spinte al di sotto della soglia di povertà. Tre quarti dei ragazzi intervistati trova difficile l’apprendimento online, percentuale che sale all’80% tra le ragazze; due terzi hanno riferito della necessità di un sostegno finanziario a causa della perdita di posti di lavoro dei familiari; il 90% ha affermato che questo sostegno finanziario dovrebbe essere prioritariamente destinato all’acquisto di alimenti e, in secondo luogo, ai medicinali (50%); il 40% dei minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni ha affermato che la situazione sta mettendo a dura prova la loro salute mentale.

Per molti di loro “esiste il rischio di uscire definitivamente dalla scuola” e “nelle comunità più vulnerabili ci sarà un maggiore rischio di lavoro minorile per i ragazzi e di matrimoni precoci per le ragazze. Colpirà maggiormente i più poveri e i più emarginati, compresi gli oltre 660mila minori rifugiati siriani in Libano”, ha affermato Jad Sakr, direttore di Save the Children in Libano. È essenziale, prosegue, che “le autorità libanesi, con il sostegno della comunità internazionale, realizzino pacchetti di sostegno sociale per le famiglie vulnerabili”. Save the Children sta rispondendo all’epidemia di Covid-19 con la distribuzione di kit di apprendimento per i bambini e sta aiutando le famiglie a migliorare la prevenzione e la protezione contro il virus attraverso la distribuzione di kit disinfettanti.