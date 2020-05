Coronavirus Covid-19: Caritas Internationalis, distribuzione in Brasile di aiuti ai più vulnerabili

(Foto: Caritas Brasile)

Oggi l’epicentro della diffusione del coronavirus è l’America Latina, dove molte Caritas stanno cercando di soddisfare le esigenze della popolazione nonostante gravi difficoltà e limitazioni. In Brasile – il Paese più colpito dalla pandemia della regione, con oltre 400mila contagi – la Caritas nazionale ha reagito prontamente alla crisi fornendo in un solo mese alimenti e kit per la protezione e l’igiene personale a 100.000 persone. La distribuzione degli aiuti, si legge in un comunicato di Caritas Internationalis, “è parte di ‘É Tempo de Cuidar’ (È tempo di prendersi cura), una campagna promossa in collaborazione con la Conferenza episcopale brasiliana e con il sostegno della Fondazione Banco do Brasil che mira a rafforzare la solidarietà in un periodo gravemente segnato dalla pandemia di coronavirus come l’attuale”. La campagna, prosegue il testo, “è stata lanciata in 58 diocesi e interessa centinaia di città. Il 60% di coloro che finora hanno ricevuto aiuti è composto da disoccupati e soprattutto madri single. Tra i beneficiari del progetto anche molti migranti, rifugiati e senzatetto”. Le famiglie hanno ricevuto pacchi alimentari contenenti riso, fagioli, zucchero, farina, pasta, latte, uova, olio e sardine. I pacchi comprendono anche articoli per l’igiene personale come sapone e candeggina per la pulizia. Caritas Brasile, rende noto l’organismo internazionale, “sta lavorando con una vasta rete di solidarietà che comprende volontari, parrocchie, operatori pastorali, comunità e organizzazioni sociali per garantire assistenza alle persone più vulnerabili. La campagna è stata lanciata a Pasqua e il presidente della Conferenza episcopale brasiliana, mons. Walmor Oliveira de Azevedo, ha esortato le persone a sostenere la campagna: “È tempo di ricostruire e aprire una nuova strada. È tempo di vivere una nuova esperienza di solidarietà, di collaborare e aiutare i più bisognosi”. Caritas è in prima linea contro Covid-19. Finora la Confederazione ha aiutato circa 10 milioni di persone in tutto il mondo fornendo cibo, articoli per la protezione personale e organizzando campagne di informazione e sensibilizzazione. Per sostenere il lavoro di Caritas si può donare al Fondo di risposta al Covid-19 di Caritas Internationalis.