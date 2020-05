Pentecoste: RnS, dal 22 maggio un format con catechesi sui frutti dello Spirito Santo. Domani veglia mondiale promossa da Charis International

Mentre l’Italia si cimenta con il progressivo ritorno alla quotidianità, nel rispetto delle delle disposizioni governative, prosegue sul web la triplice Campagna “Io resto unito e… Prego – Intercedo – Dono” avviata dal Rinnovamento nello Spirito Santo in questa Fase 2 sul sito (www.rns-italia.it) e sui social media. Per condividere la solennità di Pentecoste è stata individuata una soluzione unitaria per celebrare la novena di Pentecoste tramite i mezzi digitali. Dal 22 al 30 maggio, nella consueta programmazione settimanale, alle 14.30, è stato introdotto il nuovo format con catechesi a cura del Comitato nazionale di servizio, incentrate sui 9 frutti dello Spirito Santo. Una formazione supportata dal sussidio “Novena di Pentecoste 2020”, scaricabile dal sito e mirata a coinvolgere tutti i membri dei 1.700 Cenacoli, Gruppi e Comunità del RnS. “Un meraviglioso gesto di unità nella diversità, un corale atto di amore e di fiducia nello Spirito Santo che attendiamo”: così lo ha definito Salvatore Martinez, presidente del RnS, durante l’anteprima trasmessa in rete il 21 maggio per illustrarne il senso spirituale e la sua concreta realizzazione. Sabato 30 maggio, alle 22, inoltre, si potrà seguire in diretta la veglia mondiale di Pentecoste promossa da Charis International, mentre domenica 31 maggio, sempre sui canali ufficiali del Rinnovamento, alle ore 10 è in programma l’annuncio di Pentecoste “Bentornato, Spirito Santo!” a cura di Salvatore Martinez, con il video augurale del Comitato e del Consiglio nazionale. Infine, la celebrazione della Pentecoste, domenica o lunedì seguente, attraverso una Eucaristia vissuta in ogni Cenacolo, Gruppo, Comunità.