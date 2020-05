Diocesi: Ferrara, domani Rosario dal santuario S. Maria in Aula Regia in comunione con il Papa. Domenica messa per Pentecoste presieduta da mons. Perego

Il santuario di S. Maria in Aula Regia, a Comacchio, ospiterà nel fine settimana un doppio appuntamento. Nel pomeriggio di domani, sabato 30 maggio, a conclusione del Mese mariano, verrà recitato il Rosario dando seguito all’invito di Papa Francesco che ha chiesto ai santuari di tutto il mondo di unirsi a lui in preghiera, alle 17.30, e innalzare la supplica alla Vergine Maria affinché interceda presso Dio per la liberazione dalla pandemia del Covid-19. Il momento di preghiera dal santuario di Santa Maria in Aula Regia verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del santuario.

Domenica 31 maggio, nella solennità di Pentecoste, l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio, mons. Gian Carlo Perego, presiederà alle 11 la celebrazione eucaristica che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del santuario e sul sito web diocesano (replica su Telestense alle 18).