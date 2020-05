Coronavirus Covid-19: Celam, teleconferenze in America Latina promosse dal Programma per la centralità dell’infanzia

“Tenerezza e cultura del buon comportamento: prima, durante e dopo la pandemia” è il nome della serie di teleconferenze che il Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) e i suoi partner continentali, attraverso il Programma per la centralità dell’infanzia, promuovono per tutti i coloro che si occupano di minori: insegnanti, catechisti, religiosi, laici, responsabili per l’infanzia missionaria. “Vogliamo incoraggiare una profonda riflessione al fine di affrontare gli scenari presenti e futuri e coordinare gli sforzi a favore dei nostri bambini e adolescenti”, scrivono i promotori, che nel 2017 e nel 2018 avevano promosso la “camminata continentale Huellas de ternura (Onde di tenerezza)” in tutti i Paesi del continente.

Specialisti cattolici ed evangelici, continentali e di livello mondiale, affronteremo tali questioni, a partire da martedì 2 giugno, alle 10.00 (ora di Bogotá), quando la relazione sarà affidata a suor Hermana Rosaura González dell’Università Gregoriana di Roma. Tutti gli interessati potranno interagire in questo spazio di formazione di alto livello, che proseguirà fino al 24 luglio con incontri quindicinali, previa registrazione.

Il programma per la centralità dell’infanzia è un’associazione inter-istituzionale creata nel 2009 dal Celam, World Vision e Pastoral de Criança Internacional. Dal 2018 Caritas America Latina e Federazione internazionale Fe y Alegría sono diventate parte di questa alleanza. Nel 2020 si stanno unendo la Confederazione dei religiosi latinoamericani e caraibici (Clar), la Confederazione interamericana di educazione cattolica (Ciec) e il Movimento Insieme ai bambini e ai giovani, una delle più grandi reti che raggruppa le Chiese evangeliche nel continente.