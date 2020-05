Diocesi: Potenza, al via l’ultima fase dei lavori per la nuova chiesa nel rione Bucaletto, con fondi 8xmille

Con una simbolica consegna delle chiavi del cantiere alle ditte incaricate dei lavori, il 1° giugno mons. Salvatore Ligorio, arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo, darà il via all’ultima fase della costruzione di una chiesa nel rione popolare di Bucaletto, a Potenza. Il protocollo di appalto è stato firmato nei giorni scorsi, per un’opera che prevede di “completare l’aula liturgica e i locali di ministero pastorale della nuova chiesa nella zona alta del quartiere. L’intervento – riferiscono dall’arcidiocesi di Potenza – beneficerà di un contributo dalla Cei, che ha stanziato circa 2 milioni di euro con fondi 8xmille, mentre l’arcidiocesi e la parrocchia di Santa Maria della Speranza si sono impegnate a intervenire con poco più di 150mila euro”. Il termine dei lavori è previsto per novembre 2021.

Entro ottobre 2020, invece, dovrebbe essere consegnata la nuova struttura del centro Caritas diocesano “A casa di Leo”, oggi operativo in un prefabbricato, dove si svolgono attività di orientamento, accompagnamento e aiuto alla famiglia, oltre ai servizi Caritas e di realtà collegate. “È intento dell’arcivescovo porre attenzione al quartiere di Bucaletto (nato per ospitare gli sfollati dopo il terremoto del 1980, oggi abitato per lo più da famiglie in situazione di disagio, ndr) – spiegano ancora dalla diocesi – che ha bisogno, più di tanti altri quartieri cittadini, di un progetto pastorale integrato che risponda alle esigenze dei fedeli e dei residenti tutti, anche in previsione dell’insediamento abitativo che l’amministrazione comunale ha approvato negli ultimi mesi”.