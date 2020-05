Peacekeepers: Farnesina, “caschi blu donne hanno mostrato un’eccezionale capacità nel mitigare tensioni in aree di conflitto, promuovere i diritti umani”

L’Italia, “uno dei principali contributori al bilancio del peacekeeping Onu nonché il primo contributore di Caschi Blu tra i Paesi Occidentali, è fortemente convinto della validità delle missioni di pace e crede fermamente nel valore aggiunto del personale femminile. I caschi blu donne hanno mostrato una eccezionale capacità nel mitigare le tensioni nelle aree di conflitto, promuovere i diritti umani, proteggere la popolazione civile creando rapporti di fiducia con le categorie più deboli, spesso principali vittime della violenza nei conflitti”. Lo si legge in una nota diffusa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in occasione della 18ª Giornata internazionale dei peacekeepers dedicata quest’anno al ruolo delle donne nelle operazioni di pace.

In questa ricorrenza, il nostro Paese “riafferma il suo impegno in seno alle Nazioni Unite per la pace e la sicurezza internazionali”. “L’Italia – sottolinea la Farnesina – vanta una tradizione di lunga data nella promozione dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment femminile, dedicando sforzi e risorse significativi per promuovere la partecipazione delle donne nei processi di pace e di mediazione internazionale”.