Messa crismale: Lecce, sarà presieduta da mons. Seccia domani in cattedrale nella vigilia di Pentecoste

Verrà celebrata domani alle 20.30, nella cattedrale di Lecce, la messa nella vigilia di Pentecoste presieduta da mons. Michele Seccia che, durante la funzione, benedirà gli oli dei catecumeni e degli infermi e consacrerà il crisma. Alla celebrazione parteciperanno tutti i sacerdoti diocesani e i religiosi che, rispondendo all’impegno previsto nella Messa crismale rimandata dal Giovedì Santo a causa delle restrizioni causate dalla pandemia di coronavirus Covid-19, rinnoveranno le promesse sacerdotali. Sarà presente anche una rappresentanza di religiose e un piccolo gruppo di laici membri del Consiglio pastorale diocesano, mentre chi vorrà potrà seguire la celebrazione trasmessa in diretta streaming su Portalecce e in tv su Telerama. Per evitare assembramenti, la distribuzione degli oli non avverrà al termine della messa, ma sarà lo stesso arcivescovo di Lecce a consegnarle personalmente nei prossimi giorni durante una cerimonia organizzata alle 19 in ognuna delle quattro vicarie della diocesi (8 giugno: vicaria di Vernole, chiesa parrocchiale San Giovanni Paolo II in Merine; 10 giugno: vicaria di Squinzano, chiesa parrocchiale Maria SS. Regina in Squinzano; 14 giugno: vicaria di Lecce, chiesa cattedrale; 18 giugno: vicaria di Monteroni, chiesa parrocchiale Maria SS. Assunta in Carmiano).