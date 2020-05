Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Usa: incendiato il commissariato di Minneapolis, dopo assassinio Floyd. Calcio, il campionato ripartirà il 20 giugno

Coronavirus: Spadafora (min. Sport), “il campionato di calcio riprenderà il 20 giugno”

“Il Cts ha dato l’ok al protocollo ma mantenendo la quarantena. Il campionato di calcio riprenderà il 20 giugno”. Lo ha detto il ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora, ieri sera, al termine dell’incontro con la Figc. Dopo la riunione con i vertici di Figc e della Lega Calcio, il ministro ha ha spiegato di aver “informato il presidente Giuseppe Conte, che ha espresso compiacimento per la soluzione unitaria trovata”. “La Figc ci ha assicurato che se ci fosse di nuovo necessità di sospendere il campionato c’è già un piano B e un piano C – ha aggiunto – ossia playoff e playout e l’eventuale cristallizzazione della classifica”. Poi, ha parlato della Coppa Italia. “Il mio auspicio è che si possa giocare dal 13 giugno”.

Coronavirus: Brasile, record di contagi nello Stato di San Paolo

Record di contagi da Covid-19 registrato, ieri, nello Stato brasiliano di San Paolo. Sono stati 6.382 quelli rilevati nelle ultime 24 ore, facendo salire il totale a 95.865. Lo rivela la segreteria statale per la Salute. I decessi nelle ultime 24 ore a San Paolo sono stati 268, per un totale di 6.980. Il record di contagi nello Stato, epicentro dell’epidemia in Brasile, avviene all’indomani dell’annuncio del governatore di rendere flessibile la quarantena in alcune regioni.

Usa/1: nuove proteste a Minneapolis, brucia il commissariato di polizia

Ancora proteste in numerose città americane in seguito all’assassinio di George Floyd, a Minneapolis, ucciso da alcuni agenti di polizia. Un incendio è esploso all’esterno del commissariato degli ex agenti coinvolti nella morte di Floyd, mentre l’edificio, assediato dai manifestanti, è stato abbandonato dai cops (poliziotti, ndr). I manifestanti, secondo i media locali, sarebbero riusciti a entrare nel commissariato frantumando i vetri delle finestre, vandalizzando gli uffici e dando alle fiamme parte dell’edificio. Intanto, un corteo ha marciato verso il centro della città chiedendo giustizia e scandendo slogan contro la polizia e Donald Trump. Non distante dal luogo in cui Floyd è stato soffocato, un gruppo di facinorosi ha tentato di assaltare un mall (centro commerciale) ma è stato respinto dai gas lacrimogeni della polizia.

Usa/2: la firma di Trump, “stop a immunità legale per i social”

Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo sui social media. Lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente degli Usa ha spiegato che con il suo provvedimento i social media non avranno più immunità legale contro eventuali cause per i contenuti delle loro piattaforme. Secca la reazione del patron di Facebook, Mark Zuckerberg: “Devo ancora capire cosa intenda fare l’amministrazione, ma in generale penso che la scelta di un governo di censurare una piattaforma, perché è preoccupato della sua censura, non sia la giusta reazione”.

Economia: Renault, previsto taglio di 15mila posti di lavoro

Renault si appresterebbe a tagliare 15mila posti di lavoro nel mondo di cui circa 4.600 in Francia. Lo riferiscono i media francesi, mentre il piano di ristrutturazione del gruppo automobilistico dovrebbe essere ufficialmente reso noto oggi. Il piano intanto è stato presentato ai rappresentanti dei dipendenti. La capacità di produzione nel mondo di Renault dovrebbe essere ridotta a 3,3 milioni di veicoli contro 4 milioni stimati.