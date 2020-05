Coronavirus Covid-19: Vestager (Commissione Ue), strumento di supporto a solvibilità offrirà “sostegno azionario alle imprese” in Paesi e settori più colpiti

Margrethe Vestager (Foto Sir/Ue)

Del pacchetto che la Commissione Ue ha presentato al Parlamento europeo per sostenere il rilancio dell’economia europea fanno parte un quadro finanziario pluriennale rafforzato a 1.100 miliardi di euro e lo strumento “Next Generation Eu” dotato di 750 miliardi di euro. Questo secondo pacchetto comprende una serie di misure, tra cui lo “strumento di supporto alla solvibilità” che oggi la vice-presidente Margrethe Vestager ha presentato alla stampa. È uno strumento che “consentirà il sostegno azionario alle imprese di tutta Europa”, nei Paesi e nei settori “più colpiti”. Un’azienda che non può più ottenere prestiti per coprire le sue esigenze di liquidità senza mettere a dura prova il suo capitale, ha spiegato Vestager, potrà rivolgersi a un fondo di investimento che potrà fornire supporto azionario, grazie allo “strumento di supporto alla solvibilità che fornirà una garanzia per il fondo a copertura di possibili perdite”. Questo nuovo strumento si basa sull’attuale Fondo europeo per gli investimenti strategici, per mobilitare risorse private. Potrà essere operativo già quest’anno e avrà un budget di 31 miliardi di euro, con l’obiettivo di sbloccare 300 miliardi di euro di sostegno alla solvibilità per le società sane, che voglio superare la crisi muovendosi per un futuro “più pulito, digitale e resiliente”.