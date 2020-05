Diocesi: Acireale, domani la veglia di Pentecoste in cattedrale con il vescovo Raspanti

Sarà celebrata domani, sabato 30 maggio, alle 20.30, nella cattedrale di Acireale la veglia di Pentecoste, presieduta dal vescovo, mons. Antonino Raspanti. Non essendo possibile celebrarla nelle forme consuete, tenendo conto della normativa vigente legata all’emergenza coronavirus, la celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming, mentre parteciperanno esclusivamente i vicari e i membri del Consiglio pastorale diocesano e della Consulta delle aggregazioni laicali.

“I sacerdoti, i religiosi e le religiose, le associazioni, i movimenti e le comunità parrocchiali sono invitate a partecipare, sebbene in diretta streaming, a questo momento ecclesiale, invocando la grazia dell’effusione dello Spirito Santo”, si legge in una nota della diocesi, che trasmetterà la celebrazione sulla pagina Facebook della diocesi di Acireale e sull’emittente Prima tv.