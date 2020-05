Messa crismale: mons. Mansi (Andria), “scelti e consacrati per essere servi”

“Non siamo ordinati per noi, ma siamo servi. E non perché ci piace e nella misura o nel modo che ci piace, ma perché siamo stati scelti, chiamati e consacrati per questo”. Lo ha detto il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, nell’omelia della Messa crismale, che ha celebrato ieri in cattedrale, rivolgendosi ai sacerdoti presenti. “Siamo innanzitutto servi fedeli, che si sono consegnati al servizio del Signore e della Chiesa liberamente, senza avanzare pretese o rivendicazioni per noi”, ha osservato il presule. Che poi ha segnalato altri aggettivi: umili, mansueti, docili, zelati, integerrimi. “Siamo insomma servi che non amano operare ognuno per conto proprio, ma che amano il ‘gioco di squadra’ – ha osservato -, nel quale, pur nel riconoscimento delle capacità e dei doni di ciascuno, siamo tutti intenti a costruire l’unica Chiesa del Signore Gesù, a servizio degli uomini del nostro tempo e del nostro territorio. Sì, siamo tanti e – direi per fortuna – diversi, ma siamo impegnati in un’unica esaltante impresa: testimoniare Cristo e donarlo al mondo. Questo e solo questo ci deve rendere ogni giorno felici”. Infine, l’invito a mantenere immutato “il programma che ci siamo dati, quando da giovani abbiamo detto il primo sì al Signore e consacrato a Lui la nostra esistenza”.