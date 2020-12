Terremoto Centro Italia: Amatrice, tornano le campane nella frazione di Nommisci

Nommisci frazione di Amatrice

Tornano le campane a Nommisci: la frazione di Amatrice è la prima in cui risuonerà il rintocco delle campane originali della chiesa di san Pietro Apostolo, riconsegnate ufficialmente il 18 dicembre. Lo rende noto il sito andareoltre.org, promosso dalla diocesi di Rieti per raccontare la ricostruzione post-sisma 2016. Dopo gli interventi definitivi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria effettuati sul tetto della chiesa e nella sacrestia insieme al consolidamento della vela campanaria e di porzioni di muratura, i lavori, coordinati dall’ufficio Beni Culturali della diocesi di Rieti, sono ormai in dirittura di arrivo. A Nommisci vivono durante l’anno 20 persone, per questo motivo il ritorno delle campane è un segnale di speranza, soprattutto in un momento in cui si sta vivendo una doppia emergenza, quella del sisma e quella della pandemia.