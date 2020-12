Natale 2020: mons. Boccardo (Spoleto-Norcia), “siate prossimi a chi soffre a causa del Covid-19”

Il 24 e il 25 dicembre l’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo celebrerà la Messa della notte e quella del giorno di Natale nella basilica cattedrale di Spoleto. La prima, giovedì 24 dicembre alle ore 18.00 e la seconda venerdì 25 alle ore 11.30. In duomo i fedeli prenderanno posto nel rispetto delle norme anti-Covid-19. Entrambe le celebrazioni saranno trasmesse in diretta nei social della diocesi: pagina Facebook (SpoletoNorcia) e canale YouTube (Archidiocesi Spoleto Norcia). “Sarà un Natale particolare – afferma mons. Boccardo -. Un Natale segnato dalla sofferenza causata dal Coronavirus. E il nostro pensiero allora corre a tutti coloro che lo dovranno affrontare nella solitudine, ai malati negli ospedali e ai loro familiari, a quanti hanno perso in maniera tragica un congiunto senza neppure poterlo salutare”. L’arcivescovo lancia un appello ai cristiani di Spoleto-Norcia e a tutte le persone di buona volontà: “non sarebbe possibile alleviare la sofferenza e il dolore di qualcuno? Basterebbe una telefonata, un gesto di amicizia e prossimità, una piccola iniziativa che permetta a queste persone di sentirsi meno sole. Non dobbiamo fare grandi discorsi, ma dire semplicemente: ti sono vicino, non ho la soluzione al tuo problema, né le risposte ai tuoi perché e non riesco neanche a comprendere fino in fondo il tuo dolore e la tua ribellione. Però io sono qui accanto a te. Questa è la vera gioia, è la gioia del Natale”.