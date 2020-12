EN – Brexit: centro di contatto Europe Direct, linea di assistenza a disposizione di cittadini e imprese

Europe Direct, Contact Centre a Bruxelles (foto SIR/UE)

Con l’avvicinarsi del 1º gennaio 2021, quando terminerà il periodo di transizione del Brexit, il centro di contatto Europe Direct, vale a dire il numero telefonico unico dell’Ue per i cittadini, “rimarrà a disposizione di cittadini, imprese e parti interessate per rispondere alle domande relative alla Brexit in tutte le 24 lingue ufficiali”.

Le domande relative al Regno Unito “saranno trattate – spiega una nota – in via prioritaria”. L’iniziativa rientra nella preparazione generale dell’Ue in vista della fine del periodo di transizione, quando il Regno Unito sarà a tutti gli effetti un Paese terzo. Il centro di contatto è raggiungibile da tutti gli Stati membri e dal Regno Unito al numero gratuito 00 800 6 7 8 9 10 11 e per via elettronica (https://europa.eu/european-union/contact_it).